إصابة شاب إثر حريق بمخزن فول فى الفيوم

أصيب شاب في حريق بمخزن للفول بمنطقة السلخانة في الفيوم، وتم نقله لمستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.تلقى مرفق إسعاف الفيوم إخطارا بنشوب حريق بمخزن للفول بمنطقة السلخانة، وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف لمكان الحريق، تبين أنه تمت السيطرة عليه بمعرفة الأهالي وسيارات الحماية المدنية وأسفر عن إصابة شاب يدعى أحمد فتحي شعبان ١٨سنة.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.