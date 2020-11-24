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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى ميناءي شرق وغرب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:42 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل في ميناءي شرق وغرب، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وقيادات الجمارك والهيئة الاقتصادية وأمن المحور.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية التحلي باليقظة التامة والاستعداد المستمر لتأمين العمل في الموانئ في ظل الظروف العالمية إثر تداعيات أزمة كورونا مع استمرار المتابعة اليومية لجميع العاملين بالموانئ للحفاظ على كفاءة الأداء التي حققت انتظام سير العمل، ومتابعة تداول الحاويات مع الالتزام بتحقيق التعاون والتكامل بين ميناء شرق وغرب لما فيه صالح الاقتصاد القومي.

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