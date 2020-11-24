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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. قطع المياه عن محافظة البحيرة 7 ساعات

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:42 م
قطع المياه
قطع المياه
أ.ش.أ
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أفاد المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة بأنه نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، فإنه سيتم قطع المياه، غدا الأربعاء، عن مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف المكتب الإعلامي للمحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه سيتم قطع المياه عن مدن ومراكز المحافظة اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السابعة مساءً، لتخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحي لتمكين الفرق المعنية من رفع تجمعات المياه والقيام بمهام عملها، مطالبا باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة.

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