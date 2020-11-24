غدًا.. قطع المياه عن محافظة البحيرة 7 ساعات

أفاد المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة بأنه نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، فإنه سيتم قطع المياه، غدا الأربعاء، عن مدن ومراكز المحافظة.وأضاف المكتب الإعلامي للمحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه سيتم قطع المياه عن مدن ومراكز المحافظة اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السابعة مساءً، لتخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحي لتمكين الفرق المعنية من رفع تجمعات المياه والقيام بمهام عملها، مطالبا باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة.