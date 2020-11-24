تعطيل الدراسة غدًا بجامعة دمنهور بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، حرصا على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقا لما يحددها رئيس الجامعة.يذكر أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، كان قد قرر تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء أيضا بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمين) بنطاق المحافظة، مع استثناء القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.يأتى ذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب.