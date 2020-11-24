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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر
السيسي يكشف موعد توفير لقاح كورونا في مصر
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:31 م
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دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين للحذر والحيطة لأن إصابات فيروس كورونا في تزايد، قائلا إن اللقاح الحقيقي لكورونا هو الوعي.
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