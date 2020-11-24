هانى ضاحي: لا تفريط فى أصول نقابة المهندسين

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أنه لا تفريط في أصول النقابة، قائلًا: «لن نبيع أي أصل من أصول النقابة، وسيتم تشغيل كل المشروعات الاستثمارية بما يحقق أكبر عائد ممكن لصندوق النقابة».أضاف: «سنضَخ استثمارات جديدة في المشروعات الرابحة، وسنحول أنشطة المشروعات غير المجدية اقتصاديًا إلى أنشطة مجدية ومربحة»، جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في الاجتماع المشترك بين هيئة مكتب النقابة، والمكتب الفني للنقابة الذي استمر لأكثر من 3 ساعات.من ناحيته، أكد الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفني للنقابة، أن الهدف الرئيسي للمكتب الفني للنقابة هو تحقيق نقلة نوعية ضخمة لاستثمارات النقابة خلال الفترة القادمة، وفي ذات وأوضح الدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة السابق، وعضو المكتب الفني للنقابة، ضرورة أن يكون للنقابة دور استثماري لاستغلال الأصول والمشروعات التي تملكها، قائلاً «بيع أي أصل من أصول النقابة مستبعد تمامًا، فلا بيع لأي مشروع من مشروعات النقابة».