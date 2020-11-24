السيسي: الوعي هو اللقاح الحقيقي لمواجهة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة اتخذت إجراءات اقتصادية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، موضحا أن هذا الفيروس كان له تأثير قاسي جدا على اقتصاد العالم.



