علي ربيع: مسلسلي الجديد مفاجأة للجمهور

يستعد الفنان علي ربيع لخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل درامي جديد، بعد أن تعاقد مؤخرا على تقديم عمل مع المخرج معتز التوني.وقال على ربيع، في تصريحات لـ«الدستور»، إن مسلسله الجديد سيكون مفاجأة للجمهور، وينتظر تفرغ المخرج معتز التوني لعقد جلسات العمل، للوصول للشكل المبدئي واختيار الأبطال.