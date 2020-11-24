ضبط 3 أطنان زيت طعام فاسد بالمنيا

نجحت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا، في ضبط 3 أطنان زيت طعام غير صالح للاستخدام الآدمي قبل بيعها للمواطنين.وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والضرب بيد من حديد على المخالفين وأصحاب النفوس الضعيفة وضبط المخالفين والخارجين على القانون ومستغلي قوت المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة.فقد قامت إدارة تموين دير مواس جنوب المحافظة بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي الإدارة بحملة تمكنت خلالها من ضبط 3 طن زيت طعام غير صالح للاستخدام الآدمي داخل تنك حديد و343 زجاجة زيت تمويني تم تجميعها بهدف بيعها في السوق السوداء.تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق‏.