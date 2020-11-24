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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:09 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
ريم محمود
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تزداد عمليات البحث عن المحافظات التى ستقوم بتعطيل الدراسة غداً الأربعاء لسوء الأحوال الجوية، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات ما دفع المديريات التعليمية فى 6 محافظات إعلان تعطيل الدراسة غداً حفاظًا على سلامة الطلاب. 

تعطيل الدراسة فى 6 محافظات غداً الأربعاء


المديريات التعليمية في ٦ محافظات، وهي "الإسكندرية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح" نظرًا لسوء الأحوال الجوية، في حين أن الدراسة تجري بشكل رسمي ومنتظم في المحافظات الباقية، وذلك بناء على قرارات المحافظين.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، لـ"الدستور"، إن قرار تعطيل الدراسة ليس من اختصاص الوزارة ولكنه من اختصاص المحافظين، وقد تم تعطيل الدراسة بمدارس بعض المحافظات- غدا الأربعاء- بسبب سوء الطقس المتوقع، والذي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس، ووفقا لظروف حيث قرر المحافظين تعليق الدراسة غدا الأربعاء للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق المحافظات المذكورة، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب.

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وأضافت المصادر، أن سير العملية التعليمية في المحافظات الباقية مستمر، وأن تعطيل الدراسة في ٦ محافظات يكون غدا فقط الأربعاء وسوف تعلن المحافظات استمرار التعطيل من عدمه وفقا لمتغيرات الطقس.

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