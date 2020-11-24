«الشيوخ» ينعى نائب رئيس تحرير أنباء الشرق الأوسط

تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأحر التعازي لأسرة وكالة أنباء الشرق الأوسط وأسرة نائب رئيس تحرير الوكالة الصحفي البرلماني قاسم عوض، الذي وافته المنية اليوم سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.كما نعى أمين المجلس المستشار محمود إسماعيل عتمان، الصحفي الكبير داعيًا الله أن يدخله فسيح جناته.