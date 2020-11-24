رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الأقصر» تعلن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:01 م
تطعيم الإنفلونزا
تطعيم الإنفلونزا
هدى الأمير
طباعة
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر عن توافر خدمة تطعيم الإنفلونزا الموسمية (رباعي التكافؤ) منذ عدة أيام، في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

ويعتبر لقاح الإنفلونزا الموسمية إحدى أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد، من حيث الاستعداد لاحتمالية ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الأكثر عرضة للفيروس.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن اللقاح متوفر في مكتب صحة ثان بالبندر وصحة مركز إسنا، حيث يتم التطعيم للراغبين مقابل إجراء الخدمة الوقائية بقيمة 50 جنيها للجرعة، ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.

وشددت مديرية الصحة بالأقصر على أنه يفضل تلقي التطعيم لمن هم أكثر عرضة للإصابة (كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة تنفسية وقلب وسكر وأمراض مناعة والأطفال الأكثر عرضة ومرضى الأورام ونقص المناعة والسيدات الحوامل)، كما يعتبر التطعيم إلزاميًا للمسافرين للعمرة، ويؤجل التطعيم للأشخاص المصابين بالحمي، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل حساسية مفرطة من (البيض، فورمالدهيد، نيوميسين، إكتوكسينول 9)، وفي حال السيدات الحوامل الرجوع للطبيب المعالج أولًا، وكذلك تطعيم الأطفال يبدأ من سن 6 أشهر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

ما هو سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الحكومة تنفي تخفيض دعم البطاقات التموينية في ديسمبر

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

الصور

image description

مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر ومخزن الأدوية

image description

مسن يصطحب أبناءه في إعادة النواب بمطروح: «زي الخدمة العسكرية ولازم الكل يشارك»

image description

محافظ أسيوط يوجه باصطحاب مسن إلى لجنته الانتخابية بكرسي متحرك

image description

محافظ دمياط تلزم شركات المنطقة الحرة بالاشتراطات البيئية

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

حقيقة إصابة رئيس مطار القاهرة بكورونا

ما هو سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

إلغاء الدراسة وكورونا الوزير.. تفاصيل 3 شائعات لاحقت «التعليم»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
ثروت الخرباوي
الحرب العالمية النفسية
ليلى نجاتى
مأساة أبناء أساتذة الجامعة مع المعاش
المزيد

الثقافة

«أصول البحث فى الثقافة المادية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

«قصة صورة» تجمع طه حسين وأديبة كفيفة: كانت تحلم بمقابلته

الاستعدادات الأخيرة لانطلاق معرض كتاب الطفل غدًا (صور)

جمعية الأطرش تحتفل بذكرى ميلاد «أسمهان» بنادى 6 أكتوبر