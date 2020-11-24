«صحة الأقصر» تعلن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر عن توافر خدمة تطعيم الإنفلونزا الموسمية (رباعي التكافؤ) منذ عدة أيام، في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.ويعتبر لقاح الإنفلونزا الموسمية إحدى أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد، من حيث الاستعداد لاحتمالية ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الأكثر عرضة للفيروس.وقالت المديرية، في بيان لها، إن اللقاح متوفر في مكتب صحة ثان بالبندر وصحة مركز إسنا، حيث يتم التطعيم للراغبين مقابل إجراء الخدمة الوقائية بقيمة 50 جنيها للجرعة، ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.وشددت مديرية الصحة بالأقصر على أنه يفضل تلقي التطعيم لمن هم أكثر عرضة للإصابة (كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة تنفسية وقلب وسكر وأمراض مناعة والأطفال الأكثر عرضة ومرضى الأورام ونقص المناعة والسيدات الحوامل)، كما يعتبر التطعيم إلزاميًا للمسافرين للعمرة، ويؤجل التطعيم للأشخاص المصابين بالحمي، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل حساسية مفرطة من (البيض، فورمالدهيد، نيوميسين، إكتوكسينول 9)، وفي حال السيدات الحوامل الرجوع للطبيب المعالج أولًا، وكذلك تطعيم الأطفال يبدأ من سن 6 أشهر.