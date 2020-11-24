«صحة الأقصر» تعلن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:01 م
هدى الأميرطباعة
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر عن توافر خدمة تطعيم الإنفلونزا الموسمية (رباعي التكافؤ) منذ عدة أيام، في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.
ويعتبر لقاح الإنفلونزا الموسمية إحدى أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد، من حيث الاستعداد لاحتمالية ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الأكثر عرضة للفيروس.
وقالت المديرية، في بيان لها، إن اللقاح متوفر في مكتب صحة ثان بالبندر وصحة مركز إسنا، حيث يتم التطعيم للراغبين مقابل إجراء الخدمة الوقائية بقيمة 50 جنيها للجرعة، ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.
وشددت مديرية الصحة بالأقصر على أنه يفضل تلقي التطعيم لمن هم أكثر عرضة للإصابة (كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة تنفسية وقلب وسكر وأمراض مناعة والأطفال الأكثر عرضة ومرضى الأورام ونقص المناعة والسيدات الحوامل)، كما يعتبر التطعيم إلزاميًا للمسافرين للعمرة، ويؤجل التطعيم للأشخاص المصابين بالحمي، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل حساسية مفرطة من (البيض، فورمالدهيد، نيوميسين، إكتوكسينول 9)، وفي حال السيدات الحوامل الرجوع للطبيب المعالج أولًا، وكذلك تطعيم الأطفال يبدأ من سن 6 أشهر.
ويعتبر لقاح الإنفلونزا الموسمية إحدى أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد، من حيث الاستعداد لاحتمالية ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الأكثر عرضة للفيروس.
وقالت المديرية، في بيان لها، إن اللقاح متوفر في مكتب صحة ثان بالبندر وصحة مركز إسنا، حيث يتم التطعيم للراغبين مقابل إجراء الخدمة الوقائية بقيمة 50 جنيها للجرعة، ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.
وشددت مديرية الصحة بالأقصر على أنه يفضل تلقي التطعيم لمن هم أكثر عرضة للإصابة (كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة تنفسية وقلب وسكر وأمراض مناعة والأطفال الأكثر عرضة ومرضى الأورام ونقص المناعة والسيدات الحوامل)، كما يعتبر التطعيم إلزاميًا للمسافرين للعمرة، ويؤجل التطعيم للأشخاص المصابين بالحمي، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل حساسية مفرطة من (البيض، فورمالدهيد، نيوميسين، إكتوكسينول 9)، وفي حال السيدات الحوامل الرجوع للطبيب المعالج أولًا، وكذلك تطعيم الأطفال يبدأ من سن 6 أشهر.