نائب مطروح تتفقد الأعمال الإنشائية للمدرسة اليابانية الجديدة





تفقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، انطلاق الأعمال الإنشائية للمدرسة اليابانية الجديدة بحي الشروق شرق مدينة مرسى مطروح.جاء ذلك، بحضور المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية باعتبار المدارس اليابانية صرحا تعليميا كبيرا يقدم محتوى تربويا متميزا لخدمة أهالي وأبناء مطروح اعتمادًا على تطبيق أنشطة التوكاتسو ودورها المحوري في تنمية وصقل روح المسئولية والتعاون وبث الثقة بالنفس لدى التلاميذ التي توازي ما يتم تطبيقه بالنظام التعليمي الياباني بنفس نوعية تلك المدارس بالمحافظات الأخرى.