حنان مطاوع: «النجومية في غير ميعادها بتضر صاحبها»

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل تكريمها عن مسريتها الفنية بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، مؤكدة أنها سعيدة وفخوره به، حيث أهدت الجائزة لوالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي.وقالت «حنان»، في تصريحات لـ«الدستور»، إنها قدمت مؤخرًا بطولتين في الدراما، هما «بت القبايل، وأمل حياتي»، مضيفة: «النجومية في غير ميعادها بتضر صاحبها».