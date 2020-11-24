سيدات أسوان يصوتن في جولة «إعادة النواب» (صور)

شهدت الفترة المسائية بلجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، مساء اليوم، توافدا كثيفا للسيدات بمختلف المراحل العمرية، حيث حرص العديد منهن علي اصطحاب أطفالهن خلال الإدلاء بأصواتهن في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2020.وشهدت لجان الانتخابات بمدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، تشديدات أمنية مكثفة لتأمين سير العملية الانتخابية ودخول المواطنين.وشهدت لجان الانتخابات بمدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.وانطلق في التاسعة صباح اليوم، الثلاثاء، التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.