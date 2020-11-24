تعطيل الدراسة بجامعة كفرالشيخ الأربعاء

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور، مع استمرارها «أونلاين» وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وفقًا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس، ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس وحفاطا على سلامة الطلاب والعاملين.