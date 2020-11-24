21 قتيلا و10 جرحي إجمالي خسائر الميليشيات التركية في هجوم عين عيسى

قتل 21 شخصا وأصيب 10 آخرون من أفراد الميليشيات الموالية لتركيا جراء تعرضهم لكمين في مدينة عين عيسى شمالي سوريا، على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".وأوضح المرصد أن قوات قسد زرعت حقل ألغام في قرية معلق، الواقعة بأطراف عين عيسى، فيما لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود 10 جرحى على الأقل بعضهم في حالات خطرة.وأشار المرصد السوري إلى أن مجموعة مؤلفة من 30 مقاتلا على الأقل من الفصائل الموالية لتركيا تسللت نحو قرية معلق الواقعة بأطراف عين عيسى، وانسحبت قسد من مواقعها في القرية بعد نصب كمين من الألغام، انفجرت بالمقاتلين بعد دخولهم القرية، تزامنًا مع ذلك قامت قسد بقصف صاروخي مكثف استمر حتى ساعات الصباح.وترافقت الاشتباكات مع قصف صاروخي متبادل بشكل مكثف وعنيف، كما قصفت القوات التركية مناطق في ناحية عين عيسى وأطرافها أيضًا بعد منتصف الليل، فيما تجددت الاشتباكات في منطقة معلق صباح اليوم، في محاولة من قبل الفصائل لسحب جثث القتلى الذي سقطوا في الاشتباكات.