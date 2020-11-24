تحصين 24422 طائرًا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بالإضافة لحملات رقابية على الأسواق لضبط المخالفين، بتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.وقال محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 24422 طائرًا ضد الأمراض الوبائية بالإضافة لتطهير 5 أسواق و9 رياشات ومعاينة مزرعتين وسحب 10 عينات ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج تصاريح نقل طيور بإجمالي 0400 طائر، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.