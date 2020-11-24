تخفيض ضغط المياه في الإسكندرية بسبب الأمطار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تخفيض ضغوط المياه في معظم أنحاء الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتعرض المحافظة لموجة شديدة من الأمطار بداية من غد الأربعاء، حتى الجمعة المقبل.وأشارت الشركة، خلال البيان الذي أصدرته مساء اليوم، إلى أن هذا الإجراء لكي تتمكن الجهات المعنية من التخلص من مياه الأمطار.