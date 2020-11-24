تجديد اعتماد شهادة الأيزو لشركة الملاحة الجوية

حصلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية - على تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمدة 3 سنوات.وهو الاعتماد الخاص بمطابقة معايير وإجراءات جودة النظام الإداري بالشركة، ويتضمن جودة خدمات المعلومات الملاحية والخدمات الخاصة بضبط الحركة الجوية وتسهيلات هندسة الملاحة الجوية.ومن ناحيته تقدم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بالتهنئة للكابتن إيهاب عزمي، رئيس شركة الملاحة الجوية، ولجميع العاملين بالشركة بمختلف التخصصات على مجهوداتهم في الحفاظ على مطابقة نظام العمل للمعايير الدولية، وهو ما يعكس صورة طيبة عن كفاءة نظام مرفق الملاحة الجوية المصرية، أحد أهم مكونات الطيران المدني المصري.