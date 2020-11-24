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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات التونسية تتحرى مع مشتبه به بشأن التحضير لهجوم إرهابى

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:32 م
السلطات التونسية
السلطات التونسية
وكالات
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أفاد مصدر قضائي تونسي، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات تتحرى بشأن مشتبه به كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية بالشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي، إن الأجهزة الأمنية أوقفت مشتبهًا به في شارع الحبيب بورقيبة بعد توصلها لمعلومات استخباراتية حول نيته القيام بعملية إرهابية.

وأوضح الدالي أنه يجري التحقيق الآن مع المشتبه به بشأن التحضير للعملية الإرهابية. ولم يقدم المسئول مزيدًا من التفاصيل.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة تفجيرًا إرهابيًا نفذه انتحاري في 27 يونيو 2019 تسبب في مقتل عنصر أمني وإصابة عدد من المواطنين وقبل ذلك فجرت انتحارية نفسها في 29 أكتوبر 2018 فأصابت ثمانية من رجال الأمن وعددًا آخر من المواطنين بجروح.

ويضم الشارع مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا وأكبر كاتدرائية في تونس، كما يضم على جانبيه مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية ومقرات لشركات وبنوك.

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