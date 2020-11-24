تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء عقار بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار العصافرة بعد انهيار أجزاء منه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملف العقار من الحي لفحصه.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، بورود بلاغ يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الملازم بسيوني بمنطقة العصافرة بحري.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتبين عدم وجود خسائر أو إصابات.وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار غير مأهول بالسكان والأجزاء التي سقطت هي عبارة عن شرفة إحدى وحدات العقار، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، حيث تم وضع حواجز، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.