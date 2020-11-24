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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل «تعليم دمياط» يشهد جلسة تعريفية حول «توكاتسو»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:11 م
عادل عثمان، وكيل
عادل عثمان، وكيل وزارة التربية
حسام فهمي
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شهد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات جلسة تعريفية حول الأنشطة اليابانية الخاصة "توكاتسو"، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية وعصام النماس مدير عام التعليم العام وجهاد عيد مدير التعليم الابتدائي المركزى وموجهي رياض الأطفال والصفوف الأولى، بمشاركة سماح ابراهيم ومها جبة وسوزان الغزلاني وهمت إمام مسئولي المدارس اليابانية بدمياط،

وأكد مسئولو المدارس اليابانية أن الهدف من هذه الجلسة معرفة ماهو التوكاتسو ولماذا؟ بالإضافة إلى معرفة الأهداف والنتائج المتوقعة من تطبيق انشطة(توكاتسو) ومراحل تطور الأنشطة الخاصة والمبادئ الأساسية للأنشطة الخاصة.

ومن جانبه؛ أكد "عثمان" أن نظام التوكاتسو يعتمد على تدريب الطلاب على نظام المعايشة الحياتية وممارسة الأنشطة بجميع أنواعها داخل المدرسة، وكذلك سوف يكون هناك اهتمام في المرحلة القادمة بتعميمه في المدارس الحكومية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية التى تعود بالنفع لصالح المجتمع المصرى بكل ألوانه.
وكيل «تعليم دمياط» يشهد جلسة تعريفية حول «توكاتسو»
وكيل «تعليم دمياط» يشهد جلسة تعريفية حول «توكاتسو»
وكيل «تعليم دمياط» يشهد جلسة تعريفية حول «توكاتسو»
وكيل «تعليم دمياط» يشهد جلسة تعريفية حول «توكاتسو»
وكيل «تعليم دمياط» يشهد جلسة تعريفية حول «توكاتسو»
وكيل «تعليم دمياط» يشهد جلسة تعريفية حول «توكاتسو»

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