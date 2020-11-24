إقبال متزايد من الناخبين بسوهاج قبل ساعات من غلق اللجان

شهدت محافظة سوهاج إقبالًا متزايدًا، قبل غلق اللجان بساعات، حيث شهدت لجان حي غرب وحي شرق تزايدًا في الإقبال من قبل المواطنين، خاصة بعد انكسار حدة الشمس وهدوء الحالة المرورية وقلة الزحام.وانطلق في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.