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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جميلة عوض توجه رسالة إنسانية فى جلسة تصوير مع «Elle Arabia»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:20 م
جميلة عوض
جميلة عوض
حسين الجندي
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وجهت الفنانة الشابة جميلة عوض، رسالة إنسانية لكل من تعاني من الاختلاف بعنوان «أنتِ جميلة» من خلال أحدث جلسة تصوير لها مع مجلة Elle Arabia.

اعتمدت جلسة التصوير على شخصية نور مريضة البُهاق التي أدتها جميلة عوض في حكاية «لازم أعيش» ضمن مسلسل «إلا أنا» الذي يُعرض على قناة DMC ومنصة Watch It، ولاقت الحكاية ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت طلبات المستخدمين على محرك بحث جوجل، لما تتناوله من موضوع نادر في تاريخ الدراما المصرية.

وفي لقائها مع المجلة، قالت جميلة عوض: «سعدت بشدة بهذه الشخصية، فمن خلالها حاولت أن أنقل رسالة أصحاب هذا المرض وما يعانونه من تنمُّر في المجتمع، ومن أجل هذا الدور قمت ببحث مفصّل عن مرض البُهاق والمصابين به حتى تصبح رسالتي صادقة وحقيقية».

كما وجهت جميلة رسالة لمريضة البُهاق قائلة: «أوجه رسالة لمريضة البُهاق ولكل من لديه أو لديها اختلاف، عليها أن تتقبل مرضها أو اختلافها وأن تحب نفسها، فهي إنسانة مكتملة لا ينقصها شيء، وأقول لها أنتِ جميلة كما أنتِ وفي كل أحوالِك، وأن الشخصية لا تقاس بشكلها الخارجي، ولكن بما تحمله بداخلها».

يأتي ذلك بعد جلسة أخرى كانت قد عقدتها مجلة Elle Arabia مؤخرًا مع جميلة عوض، وتضمنت صورًا لها بشخصية نور مريضة البُهاق، لتكون هذه المرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تُنشر فيها صورًا لفنانة عربية بشخصيتها التي أدتها في أحد أعمالها في مجلة عالمية كبيرة.
جميلة عوض توجه رسالة إنسانية فى جلسة تصوير مع «Elle Arabia»
جميلة عوض توجه رسالة إنسانية فى جلسة تصوير مع «Elle Arabia»
جميلة عوض توجه رسالة إنسانية فى جلسة تصوير مع «Elle Arabia»
جميلة عوض توجه رسالة إنسانية فى جلسة تصوير مع «Elle Arabia»

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