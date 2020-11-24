رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:25 م
السيدة فوزية عبد
السيدة فوزية عبد الحميد
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
قالت السيدة فوزية عبدالحميد محمد، من سكان مدينة أسيوط، إن رجال الأمن بمحافظة أسيوط يقدمون كل العون والتسهيلات للناخبين، مطالبة الجميع بالنزول والمشاركة الجادة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في انتخابات مجلس النواب لجولة الإعادة بمدرسة الخياط بمدينة أسيوط.

وأوضحت السيدة "فوزية" أنه أثناء توجهها لمقر اللجنة الانتخابية، ولعدم مقدرتها على الحركة، قام أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين اللجنة الانتخابية بإحضار كرسي متحرك، وقام باصطحابها إلى مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها الانتخابي وعودتها مرة أخري.

وأضافت "فوزية" أن هذا هو الدور الإنساني الذي يقوم به رجال الشرطة الشرفاء، مطالبة الجميع بالتحلي بروح المشاركة المجتمعية، وطالبت جميع المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية والجادة في الاستحقاق الانتخابي.

في نفس الوقت، قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوق أمني في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 497 مركزًا انتخابيًا يضم 914 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا،  بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

موضوعات متعلقة

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

أسامة حسن لاعب الزمالك في تحقيقات «سب شوبير»: «كنت غيران على الأهلي»

الحكومة تنفي تخفيض دعم البطاقات التموينية في ديسمبر

الصور

image description

مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر ومخزن الأدوية

image description

مسن يصطحب أبناءه في إعادة النواب بمطروح: «زي الخدمة العسكرية ولازم الكل يشارك»

image description

محافظ أسيوط يوجه باصطحاب مسن إلى لجنته الانتخابية بكرسي متحرك

image description

محافظ دمياط تلزم شركات المنطقة الحرة بالاشتراطات البيئية

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

حقيقة إصابة رئيس مطار القاهرة بكورونا

ما هو سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

إلغاء الدراسة وكورونا الوزير.. تفاصيل 3 شائعات لاحقت «التعليم»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
ثروت الخرباوي
الحرب العالمية النفسية
ليلى نجاتى
مأساة أبناء أساتذة الجامعة مع المعاش
المزيد

الثقافة

«أصول البحث فى الثقافة المادية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

«قصة صورة» تجمع طه حسين وأديبة كفيفة: كانت تحلم بمقابلته

الاستعدادات الأخيرة لانطلاق معرض كتاب الطفل غدًا (صور)

جمعية الأطرش تحتفل بذكرى ميلاد «أسمهان» بنادى 6 أكتوبر