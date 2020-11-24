مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

قالت السيدة فوزية عبدالحميد محمد، من سكان مدينة أسيوط، إن رجال الأمن بمحافظة أسيوط يقدمون كل العون والتسهيلات للناخبين، مطالبة الجميع بالنزول والمشاركة الجادة.جاء ذلك خلال مشاركتها في انتخابات مجلس النواب لجولة الإعادة بمدرسة الخياط بمدينة أسيوط.وأوضحت السيدة "فوزية" أنه أثناء توجهها لمقر اللجنة الانتخابية، ولعدم مقدرتها على الحركة، قام أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين اللجنة الانتخابية بإحضار كرسي متحرك، وقام باصطحابها إلى مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها الانتخابي وعودتها مرة أخري.وأضافت "فوزية" أن هذا هو الدور الإنساني الذي يقوم به رجال الشرطة الشرفاء، مطالبة الجميع بالتحلي بروح المشاركة المجتمعية، وطالبت جميع المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية والجادة في الاستحقاق الانتخابي.في نفس الوقت، قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوق أمني في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.الجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 497 مركزًا انتخابيًا يضم 914 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.