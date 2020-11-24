المؤبد لشقيقين بتهمة القتل العمد واستعراض القوة بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدّة بالتجمع الخامس، متهمين بقتل مواطن عمدًا، واستعراض القوة على المواطنين بالبساتين، بالسجن المؤبد.صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.أسندت النيابة العامة للمتهمين "كريم.ش"، وشقيقه "أيمن.ش"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد كل من المجنى عليهم "ك.ع"، و"م.ع"، و"ر.أ"، و"م.ق"، وآخرين لترويعهم وتخويفهم، ما ألقى الرعب فى نفوس المجني عليهم.كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، كما حاز المتهمين المواد المخدرة بقصد التعاطى.