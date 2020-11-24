محمد حماقى يدعم أبطال الألعاب الفردية ماديًا وإعلاميًا

كشف النجم محمد حماقي عن دعمه أبطال مصر في الألعاب الفردية ممن حققوا مؤخرًا العديد من الإنجازات بالبطولات الدولية المختلفة.وفي رسالة سامية لدور المجتمع المدني وقوته الناعمة في دعم الشباب الذين يرفعون اسم مصر بالمحافل الرياضية الدولية، كتب حماقي على صفحته بـ«فيسبوك» قائلًا: «الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخرًا ظهورهم على السوشيال ميديا بالإعلان عن موقع «تتويج نيوز» للأخبار الرياضية، واللي بعتبره خطوة حقيقية لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم وقد إيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا راس مصر على منصات التتويج العالمية والأوليمبية».وواصل حماقي كلمته: «من باب المسئولية الاجتماعية تجاه الأبطال دول قررت إني أدعمهم اجتماعيًا وماديًا وإعلاميًا خلال المرحلة الجاية وإني أخصص جزءًا من إيرادات الحفلات اللي هتُقام خلال الفترة الجاية بعد رجوع النشاط الفني والحفلات بإذن الله للاستعداد لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢١، والتجربة دي إن شاء الله تبقى مرحلة أولى لإعداد فريق أوليمبي قوي لمصر قادر على المنافسة الحقيقية في أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ ولوس أنجلوس ٢٠٢٨».