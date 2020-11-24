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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس المتهم بقتل خطيبته لاسترداد «الشبكة» بالمنيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:01 م
حبس المتهم
حبس المتهم
المنيا ـ على حسين
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قررت نيابة جنوب المنيا الكلية، بإشراف المستشار تامر مطيع ،المحامى العام لنيابات جنوب، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل الطالبة رحمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت فحص الكاميرات الخاصة بشارع التحرير بمنطقة شلبي للتأكد من صحة بلاغ الاختفاء.

وقال مصدر قانوني، إن نيابة جنوب المنيا الكلية قررت حبس عمران نجيب محمد قاسم، 37 سنة، ومقيم بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، بعد اعترافه بقتل خطيبته المجني عليها رحمة محمد رضا، 20 سنة، طالبة بمعهد التمريض، وتنفيذ جريمته بمفرده يوم 10 نوفمبر الجاري.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم خطيب المجني عليها بعد الانتهاء من تحرياتها التي ترأسها العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، والذي شكل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى أمني، تحت إشراف العقيد حسن عبد الغفار، مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقيادة المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا.

وبالفحص والتحري تبين أن الجاني استدرج خطيبته عن طريق الهاتف، وقاما باستقلال دراجة بخارية لمكان الواقعة، وقام بإغراقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته في فسخ الخطبة، وكي يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أهليتها وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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