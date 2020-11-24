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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتأهب تحسبًا لسقوط الأمطار

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:22 م
خالد عبد العال محافظ
خالد عبد العال محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع خلال اليومين القادمين والتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ ورئيسا شركتي المياه والصرف الصحي لمتابعة الاستعدادات لموجة الأمطار المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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