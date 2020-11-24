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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التحالف المصرى»: تزايد الإقبال على التصويت فى جولة الإعادة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:44 م
سعيدعبد الحافظ
سعيدعبد الحافظ
محمد الشريف
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رصد متابعو التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، تزايد الإقبال على التصويت مع انتصاف اليوم الثاني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020.

رصد المتابعون إقبال الناخبين في بعض اللجان الانتخابية بالمنيا (178،179) ولجنة 180 بمدرسة أحمد عرابي، عزبة شاهين بندر المنيا، لجنة 155، مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف العسكرية الثانوية، واللجنتين رقمي 156، 157، مدرسة الشهيد محمد جمال أبوحليقة الإعدادية بنين، ومجلس قروي دروة، ومجلس قروي تونا الجبل، ومجلس قروي أبشادات، ومجلس قروي قلندول، ومجلس قروي الروضة، ومجلس قروي تندة، مجلس قروي نواي، ومجلس قروي دير البرشا، ومجلس قروي المعصرة، ولجنة قرية الحلمية، واللجنتين رقمي 165، 166 مدرسة السلام الثانوية بنين بندر المنيا.

أما في محافظة بني سويف
الدائرة الأولى: مركز ومدينة بنى سويف:
- لجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات.
- لجنة خاتم المرسلين الخاصة.
- لجنة مدرسة الدعوة للغات.
الدائرة الثانية: مركز ومدينتى ناصر ومركز ومدينة الوسطى
- لجنة المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الزيتون.
- لجنة المدرسة الابتدائية المشتركة بنجع العرب.
- لجنة المدرسة الإعدادية المشتركة بميدوم.
- لجنة معهد أفوه الابتدائية.

الدائرة الثالثة: مركز إهناسيا
- لجنة الجمعية الزراعية ببراوة.
- لجنة المدرسة الابتدائية المشتركة بالشوبك.
- لجنة المدرسة الابتدائية الجديدة ببهنموه.

الدائرة الرابعة مركز ببا – مركز الفشن – مركز سمسطا
- لجنة مدرسة عقبة بن نافع الابتدائية.
- لجنة الإرشاد الزراعى بنزلة البرقي.
- لجنة مدرسة الابتدائية بنزلة الديب.
- لجنة الوحدة المحلية بالشنطور.

محافظة أسوان
- اللجنتان رقما 43، 44، لجنة البياض، مدرسة البياض الابتدائية، مركز إدفو.
- لجنة المعمارية، مجمع البصيلية بحري الابتدائية، مركز إدفو.

محافظة الجيزة
لجان مدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين.

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