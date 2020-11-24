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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الروسي: وضع كورونا في موسكو ما زال صعبًا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:45 م
ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
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أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الوضع حول فيروس كورونا المستجد في روسيا ما زال صعبا، وأنه كلما تم تسريع وصول اللقاح إلى الناس، سيتم تحسن الوضع الوبائي.

وقال ميشوستين- خلال لقاء له مع منتجي لقاحات فيروس كورونا الروسية، اليوم الثلاثاء- إن التحليل المؤقت الثاني للبيانات المأخوذة من دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك ـ V" المضاد لـ"كورونا" أظهر فاعلية بنسبة 91.4 بالمئة في اليوم الـ28 بعد الحقن الأول، وأظهر أيضا أن فاعلية اللقاح في اليوم الـ42 بعد الحقن الأول تتجاوز الـ95 بالمئة.

وكانت روسيا أعلنت في أغسطس الماضي تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين روسيين ضد "كورونا"، الأول "سبوتنيك ـ V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويطوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي.

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