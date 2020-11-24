إلغاء اجتماع مجلس الأمن حول النزاع في تيجراي الإثيوبي

أفادت مصادر دبلوماسية أنه تم إلغاء أول اجتماع لمجلس الأمن كان مقررا الثلاثاء لمناقشة النزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي بناء على طلب الدول الإفريقية التي تريد منح وساطة إفريقية مزيدا من الوقت.وقال دبلوماسي إفريقي إن جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، سحبت طلبها لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد إلى إثيوبيا، مضيفا أن "من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيدا من الوقت".