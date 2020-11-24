ارتفاع معدلات زيادة الوزن بين سكان ألمانيا رغم تحسن العادات الغذائية

أعلنت الجمعية الألمانية للتغذية (دي جي إي)، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدلات زيادة الوزن بين سكان ألمانيا على الرغم من تحسن العادات الغذائية.وأوضحت الجمعية أن الناس في ألمانيا صاروا يكثرون من أكل الخضروات ويقللون من تناول لحوم الخنازير، وصاروا يكثرون من تناول المياه المعدنية وشاي الفواكه والأعشاب ويقللون من تناول الكحول.وذكرت الجمعية في تقريرها الـ14 للتغذية أن زيادة الوزن بين الرجال أكثر منها بين النساء في كل الفئات العمرية.ولفتت الجمعية إلى أن 60% من الرجال و37% من النساء في الشريحة العمرية بين 18 و65 عامًا، يعانون زيادة الوزن، ونوهت إلى أن هذا الاتجاه آخذ في الزيادة مع التقدم في العمر " كما تكثر زيادة الوزن بين الحوامل أو البدانة ويصبن بشكل متزايد بسكري الحمل".ورصد التقرير تراجعًا في استهلاك الفاكهة ومنتجات الحبوب والبطاطس الطازجة، فيما ارتفع استهلاك الجبن ولحوم البقر والعجول والطيور.من جانبه، قال كورت جيدريش، من جامعة ميونخ التقنية، إن هذا الاتجاه يتعارض مع النظام الغذائي النباتي الذي توصي به الجمعية لتغذية كاملة القيمة.