تعليق الدراسة بالدقهلية غدًا لسوء الطقس

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، حرصًا على سلامة التلاميذ الطلاب.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس، ووفقا لظروف كل محافظة والأحوال الجوية المتوقعة.