إصابات كورونا تصل إلى 340.7 ألف حالة في كندا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 340 ألفا و731 حالة، حتى صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، 11 ألفا و570 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 274 ألفا و315 شخصا.ومر حوالي 43 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.