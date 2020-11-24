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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: نعمل على حرمان إيران من الأسلحة والأموال

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:48 م
بومبيو
بومبيو
أحمد عاشور
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صرح مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تعمل على حرمان إيران من الأسلحة والأموال.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية- خلال التصريحات التي ألقاها منذ قليل بالتزامن مع زيارة نظيره الكويتي لواشنطن- أنه لدينا علاقات قوية وتاريخية مع الكويت، وفقا لما أذاعته فضائية العربية.

وقال بومبيو، إن الحزب الشيوعي في الصين فشل في تحذير العالم من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجائحة عرقلت حركة التجارة حول العالم.

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