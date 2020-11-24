رومانيا تسجل 7753 إصابة و196 وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، الثلاثاء، عن تسجيل 7753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت صحيفة (رومانيا جورنال)- على موقعها الإلكتروني- بأن إجمالي عدد المصابين بلغ 430 ألفًا و605 أشخاص على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء، في حين بلغ عدد المتعافين من المرض 304 آلاف و188 شخصًا.. مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و373 شخصًا فور تسجيل 196 وفاة جديدة منذ أمس الاثنين.