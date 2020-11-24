نايل سينما وdmc تستعدان لنقل الدورة الـ42 لـ«القاهرة السينمائى»

اجتمع أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وفريق عمل نايل سينما منهم المخرج سيد فؤاد رئيس القناة وسماح مصطفى المنسق العام ومحمد محمدين منسق المهرجان وإسماعيل يوسف إدارة إنتاج حفلى افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بقناة نايل سينما.وجاء ذلك فى إطار استعدادات قناة نايل سينما بالتعاون مع قنوات dmc لنقل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى دورته الـ 42 المقامة من 2 الى 10 ديسمبر 2020 المقبل فى دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع فريق العمل المخرجين كريم سمير وإيمان شرقاوي ومنى أحمد وداليا سالم ومعدين سيد شعبان ومحمود عبود ومنى عمرى ومروة حربى، وتقديم رباب الشريف وإنجى على وبحضور المخرج هانى لطفى برديوسر قنوات dmc والمسئول عن التغطية التليفزيونية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى لقنوات dmc.وكشف الاجتماع عن أنه سوف يتم نقل حفلى الافتتاح والختام على الهواء مباشرةً الساعة السادسة والنصف مساءً.