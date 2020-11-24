الأسهم الأمريكية تقفز مع بدء نقل السلطة إلى بايدن

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، بعد إعطاء الضوء الأخضر لنقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، مما أنهى حالة من الضبابية السياسية خيمت لأسابيع، في حين صعد سهم تسلا 3.3 بالمائة لتتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار للمرة الأولى.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 154.84 نقطة بما يعادل 0.52 بالمائة ليصل إلى 29746.11 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.93 نقطة أو 0.47 بالمائة مسجلاً 3594.52 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 58.70 نقطة أو 0.49 بالمائة إلى 11939.33 نقطة.