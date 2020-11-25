موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 للعاملين بالدولة وجدول كل وزارة

يبدأ الكثير من موظفي القطاع الحكومي والجهاز الإداري في مصر في نهاية كل شهر عن موعد صرف المرتبات، حيث تزايد البحث خلال الفترة الحالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 ومواعيد صرف مرتبات موظفي كل وزارة وفقا لما أعلنته وزارة المالية في الجدول المقسم على ثلاث أيام لصرف المرتبات الشهرية عبر ماكينات الصراف الألي(atm)؛ لمنع تكدس الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية في بيان صحفي نُشر مؤخرًا حول جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 سيبدأ صرف الرواتب بداية من الفترة من 24 – 26 نوفمبر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وأوضحت وزارة المالية أنه سيتم تقسيم الموظفين إلى ثلاث مجموعات على ماكينات صرف البنوك (atm) المنتشرة في جميع المحافظات لعدم التكدس والزحام للحفاظ على سلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مواعيد صرف مرتبات موظفي كل وزارة

وسيتم يمكن لموظفي 27 وزارة وهيئة منتشرين على جميع المحافظات الصرف يوم 24 نوفمبر، من بينهم موظفي "وزارة الصناعة والتجارة والأوقاف والطيران والآثار والثقافة والداخلية وأعضاء مجلس النواب والطيران المدني والبترول والبيئة والآثار ".

فيما سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 لموظفي 17 وزارة بجميع المحافظات يوم 25 نوفمبر الجاري، من بينهم موظفي وزارة التعليم العالي والتخطيط والتعاون الدولي وهيئة النيابة الإدارية واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة ودار الإفتاء.

كما يمكن للموظفين 9 وزارات بجميع المحافظات الصرف يوم 26 نوفمبر، من بينهم "موظفي التربية والتعليم والطب البيطري والزراعة والاستصلاح الزراعي ورئاسة مجلس الوزراء ومديريات التربية والتعليم".