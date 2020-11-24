زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان يناقشون مهمة «حفظ السلام» في قره باغ

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش عمل قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.وأضاف الكرملين في بيان أنهم ناقشوا أيضا مسألة المساعدات الإنسانية لسكان الإقليم والقضايا الاقتصادية فضلا عن تشغيل وسائل النقل والاتصالات بالمنطقة.