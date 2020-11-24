35 وفاة و2292 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 539749 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 35 حالة وفاة.وحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12031 حالة بعد تسجيل 35 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 469784 حالة بعد تسجيل 2130 حالة شفاء اليوم أيضا.