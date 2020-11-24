مقتل نجار مسلح على يد 3 أشقاء بالقليوبية

لقي نجار مسلح مصرعه على يد 3 أشقاء يعملون معه في نفس المجال في مشاجرة بسبب الخلافات المالية بقليوب، حيث تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء في الشارع وتركوه غارقا في دمائه جثة هامدة وسط ذهول المارة والمواطنين وفروا هاربي.نجرى نقل الجثة للمستشفى لاتخاذ اللازم.وأمرت النيابة بالتحفظ على جثة القتيل وانتداب الطب الشرعي لمناظرتها وسرعة ضبط المتهمين، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهمين.تلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من أجهزة الأمن بقليوب بنشوب مشاجرة بين 4 شباب بمنطقة بحري السكة الحديد بمحيط موقف قرية حلابة ووجود جثة.وانتقل العميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لنجار مسلح وأنه تشاجر مع 3 أشقاء يعملون بنفس مهنته بسبب خلافات مالية بينهم فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى سقط صريعا وسط الشارع وفروا هاربين.تشكل فريق بحث جنائي لملاحقة المتهمين وضبطهم وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.