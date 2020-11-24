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مصر

مدير هيئة الرعاية الصحية يتابع جاهزية الأقصر لتطبيق التأمين الصحى

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:49 م
الدكتور أمير التلواني
الدكتور أمير التلواني
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية داخل محافظة الأقصر، وذلك لمتابعة موقف الاستعدادات النهائية والوقوف على مستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمنشآت المقرر دخولها ضمن منظومة التامين الصحي الشامل الجديدة على أرض الواقع بالأقصر.

وتأتي هذه الجولة ضمن مجموعة من الجولات التي يقوم بها عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمتابعة استعدادات محافظة الأقصر لتدشين منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بها قريبًا، حيث شملت الجولة المرور على عدد من الوحدات والمراكز الصحية الجديدة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تم تطويرها في منطقة القرنة بغرب الأقصر، لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد فيها.

وأضاف، بيان الهيئة، أنه تم خلال الجولة متابعة جاهزية المنشآت الصحية، وقياس مدى توافر جميع متطلبات ومعايير الاعتماد والجودة للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بها، وذلك استعدادًا لتقديم أفضل خدمة طبية متطورة تتوافق مع المعايير العالمية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

فيما التقى التلواني خلال جولته بعدد من العاملين بالوحدات الصحية المقرر عملها بنظام التأمين الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وقام بمناقشتهم لقياس مدى استيعابهم ومعرفتهم بالسياسات الجديدة للعمل والتأكد من تأهيلهم للتعامل ضمن المنظومة الجديدة على الوجه الأكمل، وذلك ضمانًا لحسن جودة وأداء العمل وفق مقاييس الجودة طبقًا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي على مقربة من الإطلاق الفعلي بالمحافظة.

كما تطرق الحديث مع العاملين إلى آلية تسجيل الملفات الفردية والعائلية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وكيفية التعامل مع كل الإجراءات الطبية للمواطنين داخل الوحدات، لافتًا إلى نظام الإحالة إلى المستشفيات والتدخل السريع والفوري في حال الحالات الحرجة.

فيما تابع المدير التنفيذي للهيئة مدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل الوحدات والمراكز الصحية المقرر عملها بالمحافظة ضمن المنظومة الجديدة، وباشر إجراءات الوقاية والتعقيم المتبعة داخل الوحدات التي قام بالمرور عليها عمليًا، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنشآت الطبية التابعة لها، بما يضمن سلامة المواطنين وسلامة الفريق الطبي وكل العاملين بها.

جاءت تلك الجولات بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل بجودة وفق أعلى المعايير العالمية بمحافظة الأقصر، استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها قريبًا.

وشدد السبكي على تنفيذ خطة الدولة المصرية لتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية لكل المواطنيين بالمحافظة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وفقًا لأعلي المقاييس العالمية، داعيًا جميع مواطني وأهالي محافظة الأقصر الذين لم يسجلوا بعد في المنظومة بسرعة التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحي لخدمة منطقته السكنية للتسجيل وفتح الملف الخاص به، مع ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، سواء الرقم القومي أو شهادات الميلاد المميكنة، وذلك لضمان الاستفادة من الخدمة الطبية الجديدة المميزة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

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