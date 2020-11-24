إقامة مجموعة من البنزينات الخدمية المميزة في بورسعيد

قام المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة للوطنية للطرق، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع لإقامة مجموعة من البنزينات الخدمية المميزة بنطاق المحافظة.واستعرضا نائب المحافظ ورئيس الهيئة الوطنية للطرق خطة العمل التى تشملها إقامة مجموعة من البنزينات الخدمية المميزة، فى إطار الارتقاء بخدمات تموين السيارات المقدمة للمواطنين.وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة شهدت أعمال تطوير بعدد من محطات تموين السيارات وإقامة محطات على أعلى مستوى، تماشيا مع التنمية المقامة فى كافة المجالات، موضحا أن هناك تعليمات من محافظ بورسعيد بمتابعة خطة إنشاء عدد من البنزينات الخدمية لاستيعات الضغط وتوفير الراحة للمواطنين.