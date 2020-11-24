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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حلاوة»: إعادة إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب خطوة مهمة للقضاء على مخططات الجماعة ضد مصر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:04 م
النائب محمد حلاوة
النائب محمد حلاوة
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قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان وعدد من قياداتها على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية خطوة مهمة فى إطار تعزيز الاستقرار الأمنى، ومواصلة النجاح فى حصار المخططات الإجرامية وعناصر جماعة الإخوان وأجنداتهم العدائية ضد مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الأجهزة الأمنية لعبت دورًا بالغ الأهمية فى إحباط كل المخططات العدائية والإرهابية لجماعة الإخوان على مدى سبع سنوات، وبفضل اليقظة الأمنية وكفاءة الأجهزة كانت القضايا متكاملة فى إعدادها وتجميع أدلة الإدانة للتنظيم وعناصره، وهو ما أسهم فى صدور أحكام وقرارات قضائية رادعة لكل التيارات الإرهابية والمتعاونين معها، وأهمها الإدراج على قوائم الإرهاب وتشديد الخناق على أنشطة الإخوان ومصادر تمويل عملياتهم، وبفضل ذلك تراجعت وتيرة العنف والإرهاب، واستعادت مصر حالة الأمن والاستقرار.

وتوجه النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، بالشكر للقوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية على ما أنجزوه من أدوار مهمة فى مواجهة الإخوان والجماعات الإرهابية وإحباط مخططاتهم ضد مصر، وعلى كفاءة الإجراءات وفرق البحث والاستدلال التى نجحت فى إثبات الاتهامات ووقائع إدانة العناصر الإرهابية، وعززت قدرة القانون والنظام القضائى على معاقبة تلك التيارات المجرمة والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العمل على زعزعة استقرار مصر أو الإضرار بمصالحها العليا.

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