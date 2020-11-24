تموين فاسد وخفض رواتب.. شائعات هدفها النيل من الدولة تصدى لها «الوزراء»

• نقص المستلزمات الطبية

• خصومات رواتب المعلمين

• حملات تطعيم الطلاب

• السلع التموينية غير صالحة للاستخدام

• الجمع بين معاشي التأمين وتكافل

جهود حثيثة يتخذها مجلس الوزراء للتصدي لكم الشائعات التي تصدر من جهات معلوم أهدافها، خاصة مع النجاحات المتواصلة التي أعلنتها مصر سواء فيما يتعلق بالاكتشافات الأثرية التي لفتت انتباه العالم أجمع أو الطفرة الإنتاجية للغاز الطبيعي وحققت معها مصر اكتفاء ذاتي وبداية العمل على التصدير.مع بداية التخوفات من الدخول في الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا المستجد، وتأكيد الدولة على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الوقائية، والتأكيد على توافر كل ما تحتاجه مصر لمواجهة هذه الموجة، ظهرت العديد من الشائعات المحاولة لزعزعة الثقة في الحكومة وهي أنه يوجد عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بالتزامن مع الموجة الثانية، رغم تأكيد وزارة الصحة مع بداية دخول فصل الشتاء وبداية الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية بتوفير مخزون استراتيجي يكفي المستشفيات الحكومية، للتعامل في حالة زيادة عدد الإصابات، مع المتابعة الدائمة لتوافر هذه المستلزمات من خلال نظام إلكتروني لإمداد المستشفيات بكافة الاحتياجات اللازمة على الفور.أثيرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن وزارة التربية والتعليم قررت عدة خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا، كمحاولة لزعزعة الثقة بين المعلمين والوزارة خاصة بعدما أعلن مجلس الوزراء تحسين الأوضاع المالية لهم من خلال زيادة الحزمة المالية لهم.وتصدى مركز رصد الشائعات بمجلس الوزراء لهذه الشائعة مؤكدًا عدم صحتها، وموضحًا أنه يتم منح المعلم الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا، ويتم مدها لحين ثبوت سلبية الإصابة.ومع إطلاق وزارة الصحة عدة حملات تطعيم لطلاب المدارس ضد الأمراض السارية والديدان المعوية، في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بصحة الطلاب.أطلقت إشاعة أثارت ذعر أولياء الأمور أن تطعيمات مكافحة الديدان تسبب أمراضًا جلدية، الأمر الذي تم نفيه والتأكيد على أن هذه التطعيمات آمنة وفعالة ولا توجد له أي آثار جانبية ومطابقة لتوصيات منظمة الصحة العالمية.في الآونة الأخيرة تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تفيد أن الزيت الذي يتم صرفه من منافذ وزارة التموين غير صالحة للاستخدام، وأكدت وزارة التموين في بيان لها أن جميع السلع التموينية سواء المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية جميعها آمنة وسليمة تمامًا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة.ومع إعلان زيادة عدد المستفيدين من معاش من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، انطلقت اشاعة أخرى أنه يمكن الجمع بين معاش التأمين الاجتماعي ومعاش برنامج التكافل.ولكن نصت شروط استحقاق معاش برنامج "تكافل وكرامة" على ألا يكون المتقدم للبرنامج يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية، حرصًا من الدولة على وصول الدعم النقدي للمستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا.