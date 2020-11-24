محافظ الشرقية: خطة لتنظيم العمل بالجهاز الإداري لمواجهة كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بإلزام العاملين بتلك الجهات بارتداء الكمامات الواقية أثناء العمل، وعدم السماح بدخول المواطنين إلا بعد ارتدائهم للكمامة، وذلك للحد من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، مع التشديد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمقار العمل وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ومديري الإدارات النوعية بتحديد العاملين المتواجدين بصفة مستمرة بالتناوب حيث لا يزيد عدد العاملين عن 50% من القوى البشرية، على أن يتم تقسيم العاملين إلى مجموعتين الأولى تعمل أيام (السبت والأحد والإثنين) والثانية تعمل أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس)، وذلك لانتظام سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، على أن يستثنى من ذلك الإدارات والأقسام التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بخدمة المواطنين.وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب سيارات الأجرة والعاملين عليها بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور على المحال والمطاعم والتأكد من التزام العاملين بها بالاشتراطات والتدابير الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين مع الاستمرار في إعمال التطهير والتعقيم للدواوين الحكومية والشوارع ودور العبادة والأسواق والمواقف.