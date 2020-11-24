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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة حلوان تنظم «ماراثون» سباق دراجات هوائية للطلاب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:23 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، «ماراثون» سباق دراجات هوائية، ضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

يأتي انطلاق «ماراثون» سباق الدراجات الهوائية في ظل دعم جامعة حلوان الأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلي رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، وذلك لدورها المهم في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.

وتعمل إدارة النشاط الرياضي في الجامعة على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل والألفة بينهم، وذلك تحت إشراف الأستاذ أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي وفريق عمل متكامل ومتعاون بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

جدير بالذكر أن بطولة الجامعة للدراجات تم من خلالها اختيار منتخب الجامعة الذى سيمثلها فى دورة الجامعات المصرية بالإسماعيلية فى الفتره من ٢٢: ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.

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